Rivoluzione trasporto pubblico locale, ci siamo. Tra dieci giorni la conferenza stampa di presentazione al Comune e dall'8 gennaio l'entrata in vigore del nuovo piano messo a punto dall'amministrazione in collaborazione con la società Air Campania. La prima novità sarà rappresentata dai display digitali che andranno ad affiancare, e solo in qualche caso a sostituire, le paline. E che consentiranno di conoscere in tempo reale la rotta e il timing dei bus, eventuali ritardi legati al traffico e informazioni relative alla mobilità. Un dispositivo che consentirà in parte di superare le criticità e i disagi riscontrati dagli utenti a causa delle dimensioni delle paline. L'attuale altezza impedisce infatti a tanti di avvicinare il cellulare al Qr-code per ottenere le informazioni richieste e, in qualche caso, c'è stata anche la necessità di reindirizzare il codice a barre bidimensionale perché restituiva indicazioni non corrette.

Un'altezza, quelle delle paline, che tuttavia è stata definita dalla società in linea con le normative sulla sicurezza. Ducentocinquanta in tutto le paline intelligenti da installare sul territorio entro i primi mesi del 2024 mentre le fermate verranno raddoppiate rispetto a quelle attualmente esistenti. I primi diciotto autobus destinati al bacino di Caserta sono stati invece consegnati e sono già operativi su strada. Quelli più piccoli, con una lunghezza di 8 metri e 32 posti, sono adatti per il centro urbano. Quelli da 12 metri possono accogliere fino a 67 passeggeri e sono particolarmente indicati per il trasporto interurbano. Tutti dispongono della rampa di accesso per i disabili e sono dotati di sistemi di sicurezza antiribaltamento, impianto automatico antincendio e sistema di videosorveglianza a bordo. Solo una parte della flotta sarà elettrica, gli altri mezzi saranno alimentati a metano. Ciò per garantire una riduzione delle emissioni in atmosfera di Co2 e degli ossidi di azoto.

«Il nuovo piano di trasporto pubblico locale - spiega l'assessore alla mobilità, Emiliano Casale - è il frutto di uno studio approfondito che rimodulerà completamente la mobilità in città con l'ideazione di linee adeguate ai tempi e alle richieste dell'utenza. Non solo tratte ordinarie dunque ma anche linee dedicate con un'attenzione particolare al turismo e alla movida, alla scuola e alla salute. Un servizio di trasporto che sarà puntuale, sostenibile e green». Il sindaco Carlo Marino nella conferenza stampa sugli eventi natalizi ha fatto notare che «avremo la linea scuola con fermate davanti ai plessi, la linea salute che collegherà presidi sanitari, cliniche e laboratori di analisi, e la linea movida, attiva nei weekend dalle 18 all'una, per collegare i parcheggi con il centro della città e raggiungere più facilmente i siti monumentali».

L'amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia, invece, spiega che «l'obiettivo di questo progetto che ridisegna, dopo venti anni, il servizio di trasporto pubblico a Caserta è stato quello di mettere al centro l'utente, rispondere alle esigenze dei cittadini e alla domanda di mobilità che in questi anni si è trasformata, puntando a incentivare l'uso dei mezzi pubblici anche per affrontare le sfide legate al traffico e all'inquinamento atmosferico, cercando di promuovere uno stile di vita sostenibile.

Il lavoro congiunto tra i tecnici di Air Campania e quelli del Comune di Caserta, con il supporto della Regione, ha permesso di sviluppare un piano che sarà più aderente al tessuto urbano della città e che tiene in considerazione del costante aumento del numero di utilizzatori del trasporto pubblico. Quasi raddoppiato nel 2023 rispetto all'anno precedente. Il nuovo piano di esercizio prevede l'implementazione dei servizi scolastici, collegamenti armonizzati con i maggiori centri d'interesse e linee dedicate ai turisti. Nei prossimi giorni conclude Acconcia - sarà presentato il piano nel dettaglio, poi partirà la campagna di comunicazione per informare l'utenza e da gennaio 2024 la città avrà un servizio di trasporto pubblico ancora più efficiente ed efficace». Ha superato le aspettative della vigilia intanto la App di Air Campania per la programmazione dei percorsi e degli spostamenti e per l'acquisto rapido dei biglietti e degli abbonamenti. Oltre quattromila download rilevati dall'azienda in meno di un mese. Dal primo gennaio del 2024 non esisterà più l'abbonamento cartaceo con la banda magnetica di Unico Campania ma solo una smart card e una app. Il ticket digitale potrà essere ricaricato on line nelle biglietterie, nei punti informativi e nelle tabaccherie.