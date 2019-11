«Apprendiamo con sconcerto la notizia che l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Aversa Benedetto Zoccola, ha ricevuto ieri presso il Municipio una busta contenente un proiettile. E' un atto grave, teso a colpire non solo la figura dell'assessore Zoccola, ma tutta l'Amministrazione Comunale di Aversa guidata dal sindaco Alfonso Golia». Lo rende noto il sindaco di Cesa, Enzo Guida. Zoccola ha la scorta dopo le minacce ricevute qualche anno fa quando era vice sindaco a Mondragone. «Questa vicenda - prosegue - è l'ennesima che riguarda un amministratore comunale e dimostra, ancor di più, come sia difficile operare nelle nostre zone. Siamo vicini e solidali all'assessore Zoccola e all'intera amministrazione comunale, sicuri che non sarà questo vile gesto a frenare il loro impegno». Zoccola ha denunciato l'episodio alla Polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA