CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è pentito giuridicamente e ha portato anche avanti un discorso di redenzione davanti a Dio, dopo una vita criminale fatta di omicidi, estorsioni e altri reati in nome della camorra e del clan marcianisano dei «Mazzacane». Oggi Bruno Buttone (cugino di Maria Buttone, moglie del boss Domenico Belforte dell'omonimo clan) è «un uomo nuovo», come recita anche parte del titolo del suo libro e oggi è considerato un po' lo chef dei collaboratori di giustizia, quelli reclusi nella casa circondariale di Paliano, in provincia di Frosinone: un'antica fortezza realizzata nel XVI secolo dalla famiglia Colonna dove scontano la pena solo i pentiti.Buttone ha avuto anche la possibilità di incontrare ed abbracciare Papa Francesco due anni fa e di ottenere un autografo su una foto del Pontefice che gli avevano regalato qualche giorno prima del Giovedì Santo. Una foto che Domenico, il figlio di Buttone, conserva nel suo diario ed è stato il figlio a chiedergli di «diventare amico del Papa e di salutarglielo se lo rivede». Lo ha raccontato qualche giorno fa a «L'Osservatore Romano». Papa Francesco scelse Paliano per celebrare la Messa in Cena Domini nel 2017 dove lavò i piedi anche a tre donne, a un argentino e a un musulmano.