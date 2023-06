Cabina elettrica in fiamme, vigili del fuoco in azione a Pescopagano

Questo pomeriggio, verso le 18, una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta è intervenuta in località Pescopagano, precisamente in viale San Gaetano, nel comune di Mondragone, allertata da alcuni passanti per un incendio di una cabina elettrica.

Immediatamente giunti sul posto, i vigili del fuoco prima hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area evitando di fare avvicinare le persone e successivamente hanno spento l'incendio.

Sul posto è intervenuta anche una squadra Enel a supporto delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'intera area.