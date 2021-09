Caccia ai ladri di tombini: le strade come trappole

Trappole pericolose per pedoni, automobilisti e, soprattutto, ciclisti e centauri che rischiano la vita. Sono decine i tombini scoperti, anche in strade frequentatissime. Buche metalliche che compaiono all'improvviso rischiando di far passare il classico brutto quarto d'ora a chi ci finisce dentro. Il pericolo è fondato ed anche grave considerato le possibili conseguenze che, come insegna la cronaca, potrebbero essere anche letali. A causare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati