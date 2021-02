Caccia al pirata della strada a Pignataro. I carabinieri sono sulle tracce del proprietario dell'Alfa Romeo che ha provocato il terribile sinistro stradale, nella serata di ieri. Dalle prime indagini svolte dai militari dell'arma pignatarese, sotto il comando del maresciallo Grumiro, sembra che l'auto appartenga ad un pregiudicato residente in Abruzzo. Inizialmente, i carabinieri avevano ipotizzato che l'Alfa fosse stata rubata da qualche malvivente della zona. Dopo i controlli effettuati poche ore fa, questa idea sembra essere stata accantonata. Ieri sera, il proprietario della vettura suddetta, in seguito ad un sorpasso azzardato, ha causato la morte di Federico Boccucci, cinquantanovenne originario di Mondragone, residente a Napoli. Boccucci era a bordo di una Punto, e stava viaggiando lungo l'Appia. Dopo l'urto con l'Alfa, la sua auto è stata totalmente distrutta, e per lui non c'è stato nulla da fare. Il pirata della strada invece, in preda al panico, si dato alla fuga, lasciando la sua vettura sulla carreggiata.

