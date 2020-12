A Caserta un gatto è stato ucciso con un colpo di pistola. È accaduto in via Fleming. L'animale è stato subito soccorso e per salvarlo si sono attivati il servizio veterinario dell'Asl e il canile municipale, ma non c'è stato nulla da fare. Su Facebook il presidente dell'associazione Nati Liberi di Caserta, Alessandra Pratticò, spiega che «l'emorragia interna era copiosa, il gatto è morto in ambulatorio. L'animale aveva mangiato da poco, forse proprio dalle mani del suo assassino. Chi ha sparato lo ha fatto da distanza ravvicinata. Era un gatto buonissimo. Esiste un legame - prosegue Pratticò - tra la violenza sugli animali e la pericolosità sociale delle persone e la violenza domestica. Oggi sappiamo che a Caserta, in via Fleming, esiste un soggetto in possesso di un'arma, capace di usarla contro un gatto e contro qualsiasi cosa lo infastidisca».

