Cacciatori di frodo bloccati dall'Arma Usavano apparecchi elettronici proibiti

MONDRAGONE - Attiravano gli uccelli con apparecchi elettronici vietati. Su segnalazione delle Guardie Particolari Giurate Venatorie del W.W.F., i carabinieri della Forestale di Roccamofina hanno individuato due persone intente ad esercitare attività venatoria all’avifauna acquatica migratoria, sulle sponde di uno stagno artificiale, alla località “Fosso Recinto” del comune di Mondragone.

Ai cacciatori di frodo sono stati sequestrati due fucili da caccia calibro 12 e 147 cartucce cariche ed il richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico completo di diffusori acustici, cavetterie e batterie. I due sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso, per esercizio di attività venatoria con l’utilizzo di mezzo non consentito (richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico).

Uno dei due soggetti è stato denunciato anche per violazione sulla normativa vigente sul controllo delle armi perché risultato privo del necessario porto d’armi.