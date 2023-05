Cadavere nudo abbandonato a San Pietro Infine, è giallo sull'identità

La procura della Repubblica di Cassino sta indagando per scoprire l'identità dell'uomo trovato nudo e senza documenti in una stradina laterale che collega Venafro alla via Casilina Sud tra San Pietro Infine ( Caserta) e San Vittore del Lazio (Frosinone). A scoprire il cadavere è stato un passante che ha subito avvisato i carabinieri ed il personale sanitario del 118. Intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.



A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Chiara D'Orefice che ha disposto un esame medico legale per risalire alle cause ed alla data del decesso. Il corpo ha un'età apparente di quarant'anni e non presenta evidenti segni esterni né di ferite né di colluttazione. Stando alle prime informazioni non appartiene alle comunità della zona, che si trova al confine tra la bassa Ciociaria e l'alto Casertano.