Cadavere ritrovato in un terreno, giallo nei pressi dell’agriturismo

Il cadavere di un uomo è stato trovato dalla polizia di Stato della questura di Caserta in un fondo agricolo, nei pressi dell’agriturismo “Il Pioppo” e della comunità di recupero “Leo” lungo via Impastato, fra Caserta e Valle di Maddaloni. È successo intorno alle ore 21 circa o poco dopo.

Il caso



La zona della segnalazione al 113 era, in un primo momento, la località San Michele, ma all’arrivo dei poliziotti si è scoperto che il cadavere si trovava in un terreno proprio accanto all’agriturismo. Sul corpo dell’uomo non ci sarebbero lesioni che potrebbero far pensare a una colluttazione nè colpi di pistola, ma si attende l’esame autoptico per rivelare la causa del decesso.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto, in ogni caso, il sequestro della salma e l’autopsia prevista nei prossimi giorni, probabilmente lunedì. Resta il giallo sulla causa della morte.