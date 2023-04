Cadavere sul ciglio della strada a Teano, è di un ex funzionario del Ministero

Un corpo inerme, trovato all’ingresso di un fondo agricolo in una località periferica di Teano. Era quello di Angelo Gliottone, 76 anni, funzionario del ministero dell'Economia e delle Finanze ed ex dirigente dell’agenzia delle Entrate a Trieste in pensione.

È giallo sulla sua morte e sul ritrovamento del cadavere in aperta campagna in località Casareale - Cipriani che fa parte del comune di Teano. A dare l’allarme è stata una telefonata al 112 che è stata smistata alla centrale di intervento dei carabinieri a Capua. Sul posto si sono diretti i militari di Teano e della compagnia di Capua: i carabinieri hanno trovato il cadavere a terra, senza segni evidenti di lesioni o violenza.

Si pensa a una morte naturale dell’uomo, ma per ora non è esclusa alcuna pista. Dopo la verifica del medico legale, sono stati contattati i parenti del pensionato. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Angelo Gliottone avesse l'abitudine di passeggiare lungo le strade che costeggiano i campi; ieri, probabilmente, approfittando della giornata di sole dopo una settimana di pioggia, aveva deciso di camminare, ma poi è successo qualcosa.



Fra le ipotesi, non si esclude neanche che sia stato investito da un’auto che si sarebbe poi dileguata, ma questa circostanza per ora non avrebbe trovato riscontri. Solo l’autopsia, disposta dal pm di turno della procura di Santa Maria Capua Vetere, potrà chiarire le cause del decesso. Per adesso il cadavere si trova sotto sequestro nel reparto dia disposizione dei magistrati. Solo qualche giorno fa era stato trovato dalla polizia di Stato della questura di Caserta lungo via Impastato, fra Caserta e. Sul caso è stata aperta una indagine.