È testimone silente e inerme di risse, stupri, incendi. Ricettacolo di delinquenti e di spacciatori. Ha fornito e fornisce tuttora, nonostante le ordinanze di sgombero e i sequestri, rifugio a centinaia di migranti, di nomadi, di clochard e ricovero temporaneo a individui che la precarietà economica e degli affetti ha reso fragili e indifesi. L'altra sera, un uomo di 53 anni, di nazionalità marocchina, ha rischiato di morire, dopo un volo accidentale di dieci metri dal quarto piano.Un cumulo di rifiuti e di sterpaglie ha attutito il colpo al suolo e gli ha salvato la vita. Non c'è pace per l'hotel Houston: la cronaca riaccende, con un ritmo incessante, i riflettori su una carcassa di cemento che fa pessima mostra di sé all'uscita del casello autostradale di Caserta Nord, a Casagiove. Andrebbe demolito, questa è la verità, ma la strada verso le ruspe e la rinascita appare ancora lastricata di ostacoli.«Quello stabile è un Golgota della civiltà», tuona, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo. «E chi tace, chi resta indifferenze, è complice, in un rigurgito di omertà mafiosa. Non so di chi sia, né mi interessa. Non so in cosa possa essere riconvertito, né mi interessa. A me preme solo che si intervenga subito. Che si ripristini la legalità nella struttura e la giustizia tra gli uomini». Nel marzo 2018, Giaquinto volle che una delle stazioni della «Via Crucis» sull'Appia, la numero «6», fosse collocata dinanzi ai cancelli dell'albergo; e su quelle inferriate depose camice e stola. Il gesto, in apparenza solo provocatorio, celava la denuncia di un fenomeno agghiacciante: la presenza di bambini all'interno dello Houston. Due mesi più tardi arrivarono lo sgombero, il sequestro e la messa in sicurezza.In un'operazione congiunta della Procura della Repubblica e del Comune di Casagiove, si posero i sigillo al complesso, in esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di «omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina». Il provvedimento fu adottato dopo gli accertamenti dei militari, compiuti con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Dinanzi agli occhi delle forze dell'ordine, scenari apocalittici, da teatro di guerra: corpi di fabbrica pericolanti circondati da luoghi inaccessibili e invisibili, protetti da recinzioni, coperti di rampicanti e rovi e dalla barriera autostradale cannibalizzata dagli occupanti abusivi. Lo stato di abbandono riguardava l'intero complesso. E oggi? Tutto uguale! Anzi, pure peggio.«Le ultime notizie in mio possesso risalgono allo scorso gennaio: seppi della possibilità di una vendita», rivela l'ex sindaco. «Avrei voluto trasformare parte dell'area in zona commerciale, per stimolare eventuali acquirenti, ma il lavori al Puc si sono interrotti con la mia sfiducia». La società proprietaria dello Houston, la «Itaca» Spa, società immobiliare del gruppo «Eldo Italia», franato tra il 2011 e il 2012, è ormai fallita. Per la vendita all'asta, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, un consulente della società aveva stimato l'intero complesso in 7 milioni e mezzo di euro. Ma, a quanto pare, nessun investitore sarebbe disposto a spenderne più di 2 per tentare un rilancio.