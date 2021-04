Abbandonata in spiagga anche la carcassa di Cadillac: è tra i rifiuti marini in plastica

CASTEL VOLTURNO - La Cadillac cabrio con lo sfondo dell’oceano è uno dei simboli del sogno californiano. Ma cambiando parallelo, seppure i soggetti restano pressappoco gli stessi, la prospettiva si capovolge e diventa simbolo di degrado e del fallimento per l’area della tutela del suo ecosistema. È un mezzo mistero la presenza del modellino dell’automobile iconica statunitense lungo due metri comparso stamattina sulla spiaggia di Baia Verde, a circa duecento metri dal bagnasciuga e almeno cinquecento dalla strada più vicina. Mareggiate negli ultimi venti giorni non ce ne sono state e la zona rossa per pandemia comprime la possibilità di raggiungere l’arenile per chiunque. In ogni caso, per Castel Volturno il solito delirio, che con la Cadillac diventa: “Califogna Dreamin”.

