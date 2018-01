Carditello, al via le aperture straordinarie: si inizia con la «Vestizione della Regina»

Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 17:07

La Fondazione Real Sito di Carditello inaugura il 2018 con un nuovo ciclo di aperture straordinarie nei giorni festivi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.Le aperture straordinarie sono realizzate con la collaborazione dell'Associazione Agenda 21 per CarditelloL'ingresso è libero. Il primo appuntamentp è con «La vestizione della Regina» in programma per il 7 gennaio alle 10.30. La visita teatralizzata è a cura dell’Associazione Culturale Rievocatori Fantasie d’Epoca.L’iniziativa è realizzata da TTC – Teatro COOP Cultura e Lavoro, con il supporto dell’Associazione Agenda 1 per Carditello.