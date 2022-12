Eco Charity Christmas, a Caiazzo bimbi autistici modelli per un giorno

In pieno spirito natalizio, in una location da favola, si svolgerà la sfilata solidale che vedrà protagonisti modelli di professione e bambini affetti da disturbo autistico, figli dei genitori che hanno fondato l’associazione «Noi Possiamo Onlus» che ha sede ad Arzano.

La sfilata si inserisce nell’ambito dell’evento ecosostenibile «Eco Charity Christmas», che si svolgerà domenica 18 dicembre, dalle 11.30 alle 18.30, presso Tenuta Pegaso a Caiazzo, struttura guidata dallo chef executive e componente della Federazione Cuochi di Caserta Fabio Di Guida, promotore dell’iniziativa con la presidente di «Noi Possiamo Onlus» Imma Grimaldi, che spiega: «Sarà un evento a porte aperte, una sorta di Open day dedicato alla disabilità dove interverranno scuole, famiglie e associazioni, perché con le festività natalizie ormai alle porte e dopo due anni di pandemia abbiamo un messaggio forte da lanciare, quello di favorire l’integrazione e l’inclusione delle categorie svantaggiate e spesso dimenticate della società.

Grazie ai nostri partner, tra cui la Models Academy di Milano, i cui professionisti sfileranno in abiti realizzati con materiali riciclati insieme ai minori diversamente abili che seguiamo con la nostra associazione ma anche a quelli di altre realtà del terzo settore, daremo vita a un esempio concreto di convivenza civile, solidarietà e comunità».

Spazio inoltre al food e al benessere nel corso della manifestazione all’insegna dell’ecosostenibilità e del rispetto dell’ambiente, oltre ad animazione, spettacoli e performance artistiche.

Tra le novità gli angoli gastronomici con degustazioni di prodotti campani a chilometro zero, che saranno preparati dagli allievi di diversi istituti alberghieri della Campania di Aversa che cucineranno per gli ospiti; elfi giganti e cascate naturali con Babbo Natale che offrirà doni ai più piccoli. Ma il momento più atteso sarà la sfilata ecogreen (tutti gli abiti sono realizzati con tessuti ecosostenibili) che vedrà modelli per un giorno i bambini disabili seguiti dalle associazioni che interverranno (oltre a Noi Possiamo Onlus, Onda Blu, Protezione civile di Arzano e tante altre), che sfileranno accanto agli indossatori e indossatrici della Models Academy.