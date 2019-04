Mercoledì 3 Aprile 2019, 15:15

È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Napoli Nord per accertare le cause dell'incidente sul lavoro che ha portato al decesso del 21enne Luigi Mercurio di Villa Literno. Il giovane, promessa del Villa Literno calcio, non ce l'ha fatta. È morto in ospedale dopo 15 giorni di agonia.Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 21enne è rimasto schiacciato tra due camion della nettezza urbana. A causa di un guasto a uno dei due mezzi.