La Casertana cambia volto: ecco Kosovan e Diaz, via Sansone

La Casertana cambia volto: parte Sansone, arrivano due rinforzi dalla Cavese. Gli ultimi due giorni di mercato sono stati frenetici e la rosa ha cambiato volto. In difesa, già mercoledì, l'arrivo di Munoz dal Trapani. Ieri doppio colpo in entrata dai blufoncè, secondi nel girone I alle spalle della Gelbison e ancora in piena corsa per il primato. A vestire la maglia rossoblù saranno l'attaccante José Diaz (foto a destra) e il centrocampista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati