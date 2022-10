Casertana, centrocampo nuovo obiettivo: mister Parlato punta su tre recuperi

La testa, gli interpreti e da ultimo il modulo. Questi in rigoroso ordine di decisività, i tre fattori che hanno favorito la svolta del campionato della Casertana. Tre gare con la difesa a tre, altrettante con quella a quattro: i numeri dicono che in termini di punti, gol fatti e gol subiti è cambiato poco. La vera rivoluzione è nel modo in cui i falchetti hanno conquistato le ultime due vittorie consecutive: autorevolezza, identità e varietà nelle idee di gioco. Forse le prime gare sono state influenzate dal clima di estrema fiducia che aveva fatto sembrare tutto facile alla squadra: «Di sicuro ha spiegato mister Parlato nella conferenza stampa di inizio settimana l'impegno non è mai mancato. Però è vero, abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto sulla testa dei giocatori».

E la crescita nelle ultime gare c'è stata, sul campo, sul fronte delle occasioni da gol create. Tantissime rispetto alle prime uscite in campionato: «Ed è chiaro ha spiegato ancora il tecnico che l'inserimento di due attaccanti esterni che prima non avevamo (Turchetta e Bollino che non erano in condizione ndr) in questo ci ha molto aiutato. Terzo capitolo, il cambio modulo: Che è la conseguenza del recupero dei giocatori che ci consentono di schierare il 4-3-3». Chiarito il passato si pensa con fiducia al futuro: «Ma lavorando con costanza ed attenzione ha detto ancora Parlato sulla testa dei calciatori».



Con il prossimo rientro di Guida «spero di darvi notizie definitive sabato», ha annunciato il tecnico la Casertana avrà un'importante alternativa in più nel reparto offensivo e nella girandola degli under imposta dalle regole federali. «E così potrò all'occorrenza schierare tre esperti a centrocampo o in difesa. È un'importante recupero per noi, può fare anche l'attaccante esterno». E, pian piano, va consolidandosi nella rosa il ruolo di vice Nunes, play designato della squadra fermato da un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche settimana. «In quel ruolo sta giocando Tringali ed apprendiamo con soddisfazione che lo sta facendo bene. E poi ha spiegato Parlato c'è Onazi che sta recuperando la condizione. Il regista possono farlo entrambe, con caratteristiche diverse. Forse Tringali è più avanti dal punto di vista tattico, mentre Onazi legge la giocata prima di tutti. La fase di smarcamento e ricezione è una cosa su cui possono crescere entrambe visto che non sono nati in quel ruolo. In ogni caso anche in quella zona del campo possiamo contare su due ottime alternative e sempre tenendo presente il gioco degli under, abbiamo l'opportunità di scegliere».

Bene così, la Casertana sta venendo fuori come quella straordinaria corazzata che tutti danno per favorita alla vittoria del campionato: «Ma dobbiamo crescere ancora tanto ha detto il mister nella concentrazione ad inizio gara, quando troppo spesso andiamo in svantaggio, nel coprire il campo con le giuste distanze ed in tanti altri fattori».

Dettagli importanti ma non decisivi per il momento, visto che domenica a Monterotondo la qualità dei singoli ha dimostrato ancora una volta di essere abbastanza alta da coprire qualche difetto di squadra. Tempo per crescere ancora ce n'è. L'importante è che la squadra resti concentrata e focalizzata sull'obiettivo. E questo ha chiesto ai suoi ragazzi l'allenatore, ieri alla ripresa degli allenamenti. Domenica al Pinto sarà di scena la Lupa Frascati, squadra di centro classifica senza mire di promozione. Un avversario da non prendere sotto gamba in vista di una partita, quella successiva in trasferta contro il Pomezia, che potrà dare risposte ancora più esaustive sulla squadra rossoblù che sarà.