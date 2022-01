Cales, preda di tombaroli e pirati delle vendite web: le monete su Ebay

«Quelle monete di Cales non possono essere vendute senza certificazioni». È questo il commento della Soprintendenza di Caserta e Benevento attraverso le parole di Antonella Tomeo, responsabile dell'area di competenza, dopo la notizia della messa in commercio di caleni coniati tra il 268 a.C. e la Seconda guerra punica e venduti su Ebay. «Quello delle monete antiche - continua Tomeo - è un mercato non facilmente controllabile ma il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati