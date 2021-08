Calvi Risorta: arrestato imprenditore per coltivazione di «cannabis indica»

Sequestrata un'intera piantagione di «cannabis indica» coltivata illegalmente nella campagna di Calvi Risorta.

La coltivazione, costituita da ben 106 piante di altezza variabile tra uno e tre metri, era gestita da G.S., imprenditore agricolo 60enne originario di Giugliano in Campania, il quale è stato tratto in arresto per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Da tempo i finanzieri tenevano sotto controllo l'imprenditore agricolo, conosciuto come coltivatore di alberi da frutta, fino a che ieri, alle prime ore dell'alba, è scattato il blitz svolto dai finanzieri della compagnia di Capua ed i baschi verdi della compagnia pronto impiego di Aversa, coadiuvati dalle unità cinofile.

Durante una prima ricognizione sono state rinvenute 56 piante di «cannabis indica», nascoste da una fitta vegetazione, la quale avrebbe dovuto eludere eventuali controlli di polizia eseguiti tramite mezzi aerei. Successivamente sono state rinvenute ulteriori 50 piante di cannabis, alte circa tre metri, lungo una scarpata accessibile esclusivamente tramite l'uso di funi da arrampicata.

Le oltre 100 piante di cannabis, opportunamente sradicate dal terreno, sono state sequestrate in attesa di essere sottoposte ad analisi cliniche per accertare la percentuale di tetraidrocannabinolo in esse contenuto.