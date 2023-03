Lancia un calzino pieno di droga e tenta di scappare, 41enne arrestato

Fermato ad un posto di blocco, scende dall'auto e tenta la fuga. Durante la corsa lancia un calzino, estratto dalla tasca dei pantaloni, lungo il ciglio della strada. La sua “maratona” però non dura molto, i militari lo raggiunto e lo ammanettato.

Le accuse per il 41enne nigeriano, irregolarmente presente sul territorio italiano, fermato in via Dante Alighieri a Castel Volturno, è di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel calzino, infatti, i militari hanno trovato 14 grammi di cocaina divisa in 41 dosi, cinque grammi di crack in 24 dosi, 22 grammi di eroina suddivisi in 53 involucri e sei ovuli di eroina per un peso di 36 grammi.

Nella Renault Laguna, sulla quale il 41enne viaggiava insieme con altre due persone, sono stati poi recuperati e sequestrati 1.1665 euro, quattro telefonini e tre sim.