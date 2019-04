Giovedì 4 Aprile 2019, 22:33

Lire «sporche» rimaste nascoste per anni: quattro persone stavano per trasformare le lire in euro puliti. Questo è quanto scorpirono, a marzo, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Secondo Gruppo di Napoli che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord diretta da Franco Greco, arrestarono quattro persone (tre arresti in carcere e uno ai domiciliari) e sequestrarono, nel corso dell'attività investigativa, oltre un miliardo e 100 milioni di vecchie lire.I destinatari dei provvedimenti restrittivi erano Antonio Schiavone, Giovanni Elia, Fulvio Cianciaruso e Gaetano Mungiguerra, ai quali viene contestato il reato di tentato riciclaggio.E ieri, il tribunale del Riesame di Napoli, presidente Paola Russo, ha deciso: Gaetano Mungiguerra deve uscire dal carcere. Così, questa sera, l'indagato, difeso dall'avvocato Vittorio Giaquinto, ha beneficiato degli arresti domiciliari. E dai domiciliari si difenderà dalle accuse.Dalle indagini è emerso che le lire «sporche» stavano per prendere la strada della Svizzera: in una banca elvetica, infatti, sarebbe dovuta avvenire la conversione finale tra vecchia e nuova valuta.