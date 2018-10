Venerdì 19 Ottobre 2018, 22:29

Un camion si è schiantato contro un muro per evitare l'impatto con un'automobile e i pali che si trovavano sul rimorchio del mezzo pesante sono caduti in strada. E' successo in via Romaniello, a Trentola Ducenta, poco distante dal centro commerciale Jambo 1. Traffico in tilt per mezz'ora e un ferito: questo il bilancio dello schianto notturno. Per rimuovere i pali è stato necessario l'utilizzo di un rimorchio.