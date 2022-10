Una storia incredibile: un cammello ferito a una zampa non riusciva ad alzarsi per abbeverarsi. Era costretto a vivere in un giardino di Casal di Principe dove l'abbeveratoio era poco più che una pozza putrida che non riusciva nemmeno a raggiungere. E' stato liberato dai carabinieri di Casal di Principe, dopo la segnalazione dei militari della stazione. La scoperta è stata fatta questo pomeriggio, quando è stato organizzato un blitz a tutti gli effetti: i militari hanno poi deferito in stato di libertà un quarantatreenne ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio. Nello stesso sito sono stati trovati sette cavalli (sempre senz'acqua), e 12 cani.