«Vogliamo creare relazioni e far scoprire quei luoghi attraverso il contatto diretto con le persone che li abitano». Per Claudia Orsino e Angelo Rotunno di Love Matese è questo il concetto alla base della passeggiata organizzata per domenica a Piedimonte Matese. Un appuntamento di trekking letterario che si inserisce in una serie di eventi costruiti con la Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino.

Ogni tappa è dedicata a un tema diverso. E ogni tema viene affrontato in collaborazione con le associazioni del territorio. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso la sezione dedicata sul sito della Diocesi di Alife-Caiazzo. Il titolo scelto per questo lungo percorso è infatti «In cammino», dove il sottotitolo comprende natura, storia, arte e tradizione, a voler sottolineare che ogni cosa è stata pensata per «immergersi nelle suggestioni dei nostri borghi, tra i sentieri e i cammini delle nostre contrade, scoprendo la ricchezza del patrimonio delle aree interne».

L'appuntamento di domenica è proprio davanti all'Acquedotto campano Sorgente del Torano, dove è prevista una piccola introduzione al cammino che ragiona sul tema dell'acqua grazie al legame profondo che questo elemento ha con il Matese e con Piedimonte. Per entrare subito in contatto con l'ingrediente principe della giornata, i partecipanti avranno la possibilità di visitare l'acquedotto stesso, accompagnati da un racconto centrato sull'aspetto naturalistico. Una volta usciti, ci sarà modo di passeggiare nell'antico borgo fino al quartiere «Le logge», dove è prevista una breve sosta grazie alla collaborazione dei residenti che offriranno dei prodotti preparati in casa. Percorso e narrazioni proseguiranno ancora verso la chiesa di San Giovanni, nel punto più alto della città, affacciata sulla piana alifana. La salita terminerà qui e l'organizzazione guiderà i partecipanti verso Palazzo ducale, storica residenza della famiglia Gaetani dell'Aquila d'Aragona. In questo caso non sarà possibile l'ingresso. La struttura sarà ammirata dall'esterno e anticiperà la sosta nella chiesa di San Marcellino, santo patrono di Piedimonte che ispirerà una narrazione più sacra in chiusura dell'appuntamento.



«L'idea concreta nasce da un intento comune con la Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino», dicono da Love Matese. «Volevamo creare una seria di passeggiate adatte a tutti per consentire a chiunque di riscoprire i propri luoghi o di conoscerli per la prima volta. Ecco perché abbiamo scelto di costruire degli appuntamenti di trekking intorno alle relazioni. Durante ogni tappa incontreremo alcune persone della comunità matesina, che in determinati punti d'interesse racconteranno cosa li lega a quei luoghi; tratteggeranno esperienze vissute, storie, leggende; diventeranno un filtro personale per la fotografia di arte e natura, sacro e letterario». Il calendario di «In cammino» è già completo. L'appuntamento di Piedimonte è diventato il primo solo perché quello previsto ad Alife è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse: sarà recuperato sabato 6 maggio, dedicato alle radici.



Nel frattempo, però, c'è la passeggiata a Gioia Sannitica sulle «Leggende al tramonto». Mentre per concentrarsi sul tema della montagna il 21 maggio la destinazione è Castello del Matese. Per concludere questo lungo ciclo di trekking letterari, Love Matese e la Biblioteca diocesana hanno pensato a una tre giorni. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, «In cammino» si sposta a Prata Sannita, Valle Agricola e Letino, per raccontare la memoria attraverso i luoghi e le persone che li hanno vissuti.