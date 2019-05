CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 12:00

«Fra il 2004 e il 2005 io ero in libertà, ma con obbligo di dimora a Parete. Michele Zagaria mi mandò a chiamare tramite Massimiliano Caterino che incontrai in un'abitazione di San Cipriano d'Aversa. Mi prelevò mio cugino Bernardo Cirillo con due persone e mi portarono in un deposito di auto nei pressi dell'abitazione di Alessandro Cirillo, raggiunsi l'abitazione di San Cipriano nascosto nel cofano della macchina. Quando arrivai, la signora che era in casa mi fece anche il caffè». Così compare nei primi verbali depositati nel tribunale di Napoli nord, Raffaele Bidognetti, il secondogenito del boss Francesco Bidognetti detto «Cicciotto e'mezzanotte». Raffaele conosciuto come O'Puffo, ha deciso di collaborare con la giustizia il 13 aprile scorso, quando ha parlato per la prima volta, faccia a faccia, con il pm Alessandro D'Alessio della procura Antimafia.Condannato a due ergastoli definitivi per i delitti Di Fraia e Caiazzo, Bidognetti jr. è stato detenuto al 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Sassari e poi Benevento.