SAN CIPRIANO - Dopo un lavoro di oltre due anni, il Comune di San Cipriano d'Aversa, in collaborazione

con il consorzio Agrorinasce, ha restituito allo Stato, in particolare al Ministero dell'Interno, il bene confiscato al

camorrista Ernesto Bardellino in via Acquaro, dove verrà realizzata la nuova caserma dei carabinieri. Soddisfatto il Sindaco di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino: «Abbiamo fortemente voluto questa nuova destinazione istituzionale al bene confiscato alla famiglia Bardellino. La caserma dei carabinieri di San Cipriano d'Aversa meritava una sede più adeguata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio, e anche una sede fortemente simbolica nella lotta alla criminalità organizzata.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINAL\ Confiscati beni per 250mila euro a Trombetta:riscuoteva le tangenti... LA VIOLENZA Picchia e violenta la moglie malata, arrestato imprenditore di...

Abbiamo investito nostre risorse finanziare per raggiungere questo obiettivo, coinvolgendo Agrorinasce per la

realizzazione dello studio di fattibilità e per la verifica strutturale dell'immobile. Ringrazio la Prefettura di Caserta, l'Agenzia del Demanio e ovviamente l'Arma dei Carabinieri per la collaborazione attiva. Ora tocca alle Amministrazioni dello Stato accelerare per i lavori».

Una storia lunga e travagliata quella del bene confiscato alla famiglia Bardellino. Un'idea nata molta anni fa e naufragata per carenza di fondi pubblici e per carenze progettuali e poi rilanciata dall'Amministrazione Comunale di Vincenzo Caterino con l'affidamento dell'immobile ad Agrorinasce nell'anno 2017, e l'incarico di redigere lo studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione della nuova caserma e la verifica strutturale per l'idoneità dell'immobile a poter ospitare la nuova caserma dei carabinieri.

«Il lavoro di recupero e di valorizzazione dei beni confiscati alla camorra richiede come sempre un impegno continuo e intenso - dichiara Giovanni Allucci, direttore di Agrorinasce - anche nel caso di destinazioni istituzionali strategiche come quelle per la realizzazione di caserme. Il progetto è stato elaborato da Agrorinasce con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria di Aversa e del Comando Generale dei Carabinieri, ed è stato condiviso in Prefettura con altre istituzioni pubbliche in almeno tre riunioni del Nucleo di Supporto. Senza condivisioni e sinergie istituzionali non si riesce ad ottenere tali risultati. Ora stiamo lavorando su alcuni tavoli nazionali, affinché quello di San Cipriano non sia un caso isolato con una dotazione importante di risorse finanziarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA