Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

Per un camorrista che si pente c'è un altro camorrista che viene arrestato. Sembra uno scherzo del destino, ma non lo è perché le coincidenze, a volte, non avvengono mai per caso. E mentre le dichiarazioni di Raffaele Bidognetti conosciuto come «O'Puffo» scompaginano l'assetto del clan dei Casalesi che si stava riorganizzando sul litorale Domizio - e potrebbero suscitare sorprese nella sentenza nei confronti del padre di Raffaele, Francesco, prevista proprio per oggi - ieri pomeriggio si è presentato al carcere di Reggio Emilia, in compagnia del suo legale, un esponente del clan dei Casalesi coinvolto, nel 2008, in un blitz delle forze dell'ordine in cui furono arrestate una trentina di persone gravitanti nei gruppi Bidognetti e Tavoletta-Cantiello.