CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Ottobre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ne ha per tutti il pentito Nicola Schiavone che accusa Sandro Falco e l'ex sindaco Michele Griffo e, mentre ricostruisce quelle che secondo lui sono state le trame della crescita del centro commerciale Jambo, illustra intrighi che evocano l'ennesimo tradimento ai danni del capo dei capi, Michele Zagaria. Nicola Schiavone, il pentito, lancia una bomba che potrebbe avere ripercussioni serie. Secondo il collaboratore di giustizia, Schiavone fu tradito da un suo fedelissimo. Si tratta di Giacomo Capoluongo. A dire di Schiavone jr, «vendette» il boss al rampollo della fazione Schiavone, all'epoca alla guida dell'ala di famiglia della cosca intenzionato a fare fuori Zagaria.«Quando mi accorsi che Michele Zagaria non onorava più i patti in relazione alla quota che doveva versare alla cassa comune inizia a prendere in considerazione l'ipotesi di ucciderlo». Era il mese di settembre del 2008. Schiavone jr era libero; Zagaria latitante già da dodici anni. Introvabile, dunque, sia per la polizia che per il giovane boss che innescò una caccia all'uomo. «Giacomo Capoluongo collaborava con me per cercare di rintracciare l'abitazione in cui si nascondeva Zagaria e mi fece i nomi dei coniugi che lo nascondevano». L'ex primula rossa, in quel periodo, era in casa di Generoso Restina e sua moglie, Anna Aversano. Il primo è pentito, la seconda collaborò sotto banco alla cattura del capo dei capi e per questo fu pagata con 10mila euro. Quanto a Capoluongo, è considerato dalla Dda un fedelissimo di Zagaria. Suo fratello, Maurizio, processato e assolto, come Zagaria, per l'omicidio di Ciro Nuvoletta.