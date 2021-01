CASAL DI PRINCIPE - Il gup Gallo del tribunale di Napoli, nell'ambito del processo per rito abbreviato, ha inflitto 12 condanne ad altrettante persone ritenute collegate al clan dei Casalese per una serie di episodi di estorsione e spaccio di droga.

Ecco le condanne: 9 anni a Giuseppe Cantone, 32 anni di Trentola Ducenta, figlio di Raffaele alias 'o Malapelle; 8 anni a Giacomo Capoluongo, 64 anni di San Cipriano d'Aversa, ritenuto il cassiere del clan; 1 anno e 8 mesi a Vincenzo Di Costanzo, 32 anni di Aversa, difeso dall'avvocato Roberto Barbato, con l'esclusione dell'aggravante mafiosa ed il beneficio della pena sospesa; 14 anni a Salvatore Fioravante, 48 anni ritenuto referente del clan dei Casalesi a Trentola Ducenta e San Marcellino; 4 anni e 4 mesi a Mariano Folliero, 60 anni di Giugliano in Campania; 8 anni a Pasquale Foria, 46enne di San Marcellino; 5 anni e 8 mesi a Nicola Fruguglietti, 46 anni di Giugliano in Campania; 4 anni a Luca Martino, 46 anni di San Marcellino; 4 anni a Emanuele Verde, 29 anni di Trentola Ducenta; 3 anni a Tregim Erceku, albanese di 46 anni; 3 anni ad Altin Neziri, 44 anni albanese; 3 anni e 8 mesi a Fidai Neziri, alias Toni, albanese di 41 anni residente a Castel Volturno. Per questi ultimi due, difesi dagli avvocati Fabio Della Corte ed Emilio Martino, c'è stata l'assoluzione per l'associazione finalizzata allo spaccio con la condanna per il solo spaccio di droga. Entrambi i Neziri ed Erceku sono stati scarcerati dopo la sentenza. Nel collegio difensivo sono stati inoltre impegnati gli avvocati Nello Sgambato, Mirella Baldascino, Generoso Grasso, Davide De Marco, Vittorio Caterino. Uno degli imprenditori taglieggiati si è costituito parte civile al processo assistito dall'avvocato Mario Griffo. Il giudice ha rigettato le istanze risarcitorie.

