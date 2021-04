L'export della camorra: mozzarelle e contraffazione

Era qualcosa come 400 appartamenti. Un vero tesoro di investimenti immobiliari e tutti in Romania. L'Est Europa diventato una manna dal cielo per il riciclaggio del denaro del clan dei Casalesi. La «operazione Transilvania» nel gennaio scorso ha confermato quella che da tempo era una certezza: l'ala del capo camorra Michele Zagaria ha spostato ricchezze soprattutto all'Est. Venne arrestato in Romania l'artefice di quelle operazioni: Nicola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati