AVERSA- Attraverso le minacce sono stati obbligati ad abbandonare oppure a pagare una tangente i partecipanti alle aste finiti nella morsa della camorra. Emerge dalle indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Afragola, che oggi hanno notificato sei arresti in carcere e uno ai domiciliari ad altrettanti indagati.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Abusa di una bimba di sette anni:arrestato dai carabinieri 74enne IL CASO Aversa, scoperto ordigno della guerradurante le pulizie di uno... L'ALLARME DELL'ANCI «Contro la corruzione un codice eticoche regoli i...

Un'asta finita sotto indagine, tenutasi lo scorso 2 dicembre in uno studio professionale di Aversa, andò

invece deserta a causa delle minacce dei malviventi che così intendevano far calare la base d'offerta. Il giorno dopo, il 3 dicembre, a subire le intimidazioni del gruppo guidato da Antonio Lucci è stata una persona che aveva acquisito un immobile in un'asta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'arresto in carcere è stato notificato ad Antonio Lucci, Ferdinando Lucci, Pasquale D'Auria, Massimo Gazzerro, Rocco Fatale e Ciro Lucci. Ai domiciliari, invece, Vincenzo Rodondini.

L'episodio più cruento risale allo scorso 25 novembre quando gli estorsori hanno intimidito i partecipanti a un'asta in corso presso uno studio notarile di Napoli affinché desistessero, o in alternativa, versassero un prezzo per l'acquisto. Immobili, è poi emerso, che si trovano tra Afragola e Casoria, popolosi comuni alle porte di Napoli dove, secondo la DDA, è presente il clan dei Moccia.

La persona aggiudicataria dell'immobile che non aveva ceduto alle pressione degli estorsori fu vittima di un vero e proprio attentato, perpetrato prima con minacce poi con cinque colpi d'arma da fuoco esplosi contro il portone d'ingresso della sua abitazione. Il secondo concorrente, dopo le minacce, è stato costretto a versare 20mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA