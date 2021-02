CASERTA - Il capogruppo Lega al Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, è stato eletto oggi presidente della Commissione speciale Anticamorra in Campania con 38 voti su 51. L`ufficio di presidenza si e` completato con l`elezione dei consiglieri Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), vicepresidente, e Vincenzo Ciampi (M5s), segretario. Zinzi nella precedente Legislatura ha ricoperto l`incarico di presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Ecomafie e bonifiche.

"L`elezione a presidente della Commissione che si propone di essere faro di legalita` contro la camorra e stimolo alla valorizzazione dei beni confiscati e` un motivo di orgoglio e per questo ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nei miei confronti. Con profondo senso di responsabilita` ho accettato questo ruolo per superare uno stallo che comprometteva l`avvio delle attivita` delle Commissioni di controllo. Continuero` il mio impegno come capogruppo della Lega in Consiglio regionale. La Commissione Anticamorra e` sempre stata e continuera` ad essere il luogo del confronto e dell`unita` delle forze politiche, una sinergia necessaria ancora di piu` in questo particolare momento storico in cui anche la magistratura ha espresso forte preoccupazione per la pressione che la criminalita` organizzata puo` esercitare sulle attivita` commerciali e produttive messe in ginocchio dalla crisi economica legata alla pandemia. Il nostro pensiero sarà sempre rivolto alle vittime delle organizzazioni criminali".

Ultimo aggiornamento: 17:42

