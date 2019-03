Martedì 5 Marzo 2019, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2019 10:29

Che il clan Ligato non fosse morto si era compreso quando, a partire dal 2016, nei comuni del Casertano sotto il controllo del gruppo sono esplose delle bombe ai danni di piazze di spaccio di imprenditori concorrenti a quelli della cosca.Da oggi il gruppo può considerarsi scompaginato. Questa mattina i carabinieri e la Squadra mobile di Caserta hanno arrestato 18 persone tra Pignataro Maggiore, Capua, Sparanise, Vitulazio e Camigliano. L’operazione, coordinata dalla Dda di Napoli, è stato eseguito da poliziotti e militari diretti dal vicequestore Filippo Portoghese e dal tenente colonnello Nicola Mirante.Gli indagati sono considerati responsabili di reati che vanno dall’associazione per delinquere di stampo mafioso allo spaccio di droga, all’esplosione di ordigni fino alle minacce.Ma non è tutto. Uno degli episodi più gravi si è verificato sul finire del 2018 quando, contro un’agenzia di pompe funebri di Sparanise, sono state esplose raffiche di colpi di pistola. È stato il clou di un’escalation di violenza che è iniziata quando, nel gennaio del 2015, è stato scarcerato Antonio Raffaele Ligato che con, la sorella Felicia, ha preso le redini del clan dopo l’arresto del papà, detenuto al 41 bis ormai da anni. A partire da quel momento, pestaggi intimidazioni e danneggiamenti contro chi osava opporsi alla logica del clan Ligato sono diventati la normalità. Il giovane boss e sua sorella hanno messo su un gruppo di giovanissimi che ha ripristinato il terrore nei comuni della zona di Pignataro maggiore dove in passato i gruppi i gruppi Nuvoletta e Lubrano hanno seminato il terrore indisturbati. L’età media degli indagati non supera i 30 anni.In carcereLIGATO Antonio Raffaele cl. ’84;- LIGATO Felicia cl. ‘81;- IANUARIO Davide cl. ‘86;- SCHETTINI Daniele cl. ‘95;- DE FUSCO Anna cl. ’68;- DE GENNARO Fabio cl. ’80;- DI BERNARDO Claudio cl. ‘77;- FUSCO Terence cl. ’95;- GRIECO Giuseppe cl. ’94;- IOSSA Valerio cl. ’91;- PAGANO Davide cl. ’92;- PALMIERI Raffaele cl. ’80;- RUSSO Francesco cl. ’83;- VALENTE Giuseppe cl. ’90;- MANDESI Luigi cl. ’90.Agli arresti domiciliari:- MAURO Gilberto cl. ’94;- MAIELLO Agostino cl. ’91;- D’AMATO Alessandro cl. ’92.