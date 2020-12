Succivo, colpi di pistola contro l'abitazione di pregiudicato

SUCCIVO - Tre colpi di pistola contro l'abitazione, in Corso Umberto I a Succivo, della famiglia di Salvatore Mundo, elemento considerato dagli inquirenti vicino al gruppo Russo che ha interessi criminali nell'area atellana. Uno dei proiettili si è conficcato in un'autovettura parcheggiata per strada. Non ci sono danni alle persone. Sull'atto intimidatorio indagano i carabinieri della compagnia di Marcianise. Mundo fu scarcerato alcuni mesi fa e poi ha ricevuto una condanna per associazione a delinquere.

