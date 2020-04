LEGGI ANCHE

Sessantotto anni di matrimonio vissuti intensamente:, 93 anni, e, 92, se ne sono andati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra. E il Covid 19 non c'entra niente, solo una coincidenza l'essere scomparsi quasi contemporaneamente, che poi, per la verità, tanto coincidenza potrebbe non essere se la si guarda con gli occhi dell'amore.Si erano conosciuti giovanissimi, appena ventenne lei, poco più grande lui, a Casale di Carinola, il paese nativo di Maria Ida, figlia del medico condotto, a cui era solita rivolgersi la famiglia di Antonio, originario di Nocelleto, un piccolo centro poco lontano.Si sono separati solo nei primi giorni di gennaio scorso, quando Antonio è stato ricoverato in clinica per un infarto e dove è rimasto per oltre tre mesi, amorevolmente assistito dall'unica figliae dal genero. Mesi nei quali, che lo aspettava a casa, continuava a chiedere notizie di Antonio mentre diventava sempre più triste. Poi, a febbraio, anche lei è stata colta da malore, ricoverata nella stessa clinica dove era il marito, e operata d'urgenza.«Sembrava fosse andato tutto bene, l'avevano anche dimessa, ma poi ha avuto un improvviso peggioramento e siamo stati costretti a riportarla in clinica dove papà ancora stava combattendo fra la vita e la morte. Ma non è servito a niente - racconta la figlia Angela -: mamma sembrava essersi lasciata andare e non ce l'ha fatta. Dopo quattro giorni se n'è andato anche papà». L'ultima festa insieme proprio il sessantottesimo anniversario di matrimonio festeggiato nei primi giorni di gennaio con la figlia, il genero, il nipote e i pronipoti. Allievo all'Università di Napoli del celebre professore Caccioppoli, docente di matematica al liceo classico di Santa Maria Capua Vetere,ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento, che per lui era una vera vocazione, alla moglie e alla figlia. Ed era quello di educatore il ruolo che prediligeva, pur essendo stato preside del liceo scientifico(che proprio sotto la sua presidenza prese questa denominazione): un lavoro che ha svolto con una passione riconosciuta da tutti.«Mi stanno telefonando tanti suoi ex alunni», dice, commossa, Angela, docente di matematica anche lei. «E mi raccontano episodi della sua vita professionale che ignoravamo. L'amore che è riuscito a comunicare ai ragazzi è rimasto nei loro cuori». Generazioni di studenti che non lo dimenticano, «che forse hanno dimenticato formule e teoremi, ma che ancora la ringraziano per quel che ha dato. Perché, oltre a numeri, formule, e un metodo di studio, ha seminato affetto e attenzione da papà più che da insegnante», gli scrivevano i suoi ragazzi in occasione del collocamento in pensione, «che accolse con sofferenza; avrebbe continuato ad insegnare fino a cent'anni», ricorda la figlia. Un professore, un padre e un marito amorevole e sempre presente.«Non ricordo mai uno screzio, una discussione. Papà era tenerissimo con mamma. Anzi direi che la viziava. Non le diceva mai un no. L'accontentava in tutto e sempre. Qualsiasi desiderio mamma avesse era per lui un impegno da soddisfare. E mamma lo assecondava, gli stava vicino in ogni occasione. Condividevano tanti interessi, andavano dovunque».Infatti, tutti a Santa Maria Capua Vetere, a Capua, a Caserta, a Casanova di Carinola (dove non hanno mancato un'edizione del Premio Moscati, organizzato dalla loro amatissima nipote, la farmacista Lia Ullucci) li ricordano insieme, indissolubili.