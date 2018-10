CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 08:45

Il partito del ministro Matteo Salvini sta completando la fase di organizzazione e strutturazione sul territorio casertano. Domani sarà inaugurata la sede a Maddaloni e lunedì della prossima settimana quella di Aversa e poi toccherà alla città capoluogo. La sede della Lega a Caserta sarà a corso Trieste ma sono attese anche le nomine dei coordinatori di circolo. Da luglio, quando è stato nominato il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni è partita la fase di promozione della Lega sul territorio provinciale, insieme a quella di ascolto e del tesseramento. Quest'ultimo è ancora aperto e a breve potrà essere fatto un bilancio anche del numero degli iscritti che dovrebbe essere positivo visto le adesioni e l'interesse che la Lega nel panorama dei partiti di centrodestra sta avendo anche alla luce dei risvolti di carattere nazionale.La fase di ascolto del territorio si concluderà oggi con un incontro che si svolgerà proprio a Caserta; gli altri incontri si sono svolti per l'area dell'alto casertano a Caianello, per quella del Litorale a Mondragone, per la Valle di Suessola a Maddaloni ed infine, per l'agro aversano, a Frignano.