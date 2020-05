LEGGI ANCHE

Un dipendente del Comune di Sant'Arpino è stato aggredito da una donna che pretendeva i buoni spesa, che però non le spettavano. Lo denuncia la Cisl Fp (Funzione Pubblica) di Caserta, che in una nota riporta le parole dello stesso dipendente,, responsabile dell'Area Politiche Sociali e Servizi Demografici.«Si trattava di una signora di una certa età - racconta Dell'Aversana - che voleva buoni spesa che purtroppo non gli spettavano e con atteggiamenti che rasentavano la sfida sfacciata. Quando ho provato a farla uscire, mi ha lanciato una sorta di schiaffo tirandomi la mascherina. Ovviamente l'ho denunciata per oltraggio e violazioni alle disposizione Covid 19». Il segretario della Cisl-Fpcondanna l'episodio, ricordando che «negli ultimi mesi del 2019 sono state denunciate aggressioni a dipendenti del comune di Castel Volturno e della sede Inps di Caserta. Chi presta un servizio pubblico - prosegue il sindacalista - dovrebbe essere tutelato e protetto, ma purtroppo il pubblico lavoratore non gode della stima dell'opinione pubblica, per molti è come se non facesse niente; è importante invece ribadire che svolge un servizio per la collettività, per la nostra società, un lavoro che dovrebbe essere apprezzato e valorizzato», conclude.