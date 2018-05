Giovedì 24 Maggio 2018, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:41

Una giornata delle grandi occasionu. Un imminente evento con gli ufo e gli alieni, di altissimo livello - assicurano gli organizzatori, che si svolgerà domenica 27 a Capodrise. Grandi personaggi dell’ufologia italiana ed internazionale nel convegno dal titolo “Ufo e alieni. Basi sulla terra e su Marte”. Al centro dell’attenzione due persone che hanno vissuto delle esperienze inesplicabili: la italo-polacca Iwona Szymanska e l’ing. Adamo Fucci protagonisti di incontri con alieni.La prima, da ragazzina, insieme ad un suo coetaneo, venne portata a bordo di un disco volante e tutt’oggi continua a filmare e fotografare degli ufo, esperienza vissuta anche da persone a lei vicine. Mostrerà alcune eccezionali immagini in sala. Fucci è un altro contattato e rapito che, come Iwona, ha partecipato in programmi su televisioni nazionali e farà conoscere al pubblico degli intervenuti le sue straordinarie esperienze relative ad incontri con extraterrestri e all’avvistamento di sette ufo rossi simili a quelli famosi della città americana Phoenix.E ancora ufo, misteri di Marte, cerchi nel grano ed alieni al centro degli interventi, con immagini anche inedite, del presidente C.UFO.M., Angelo Carannante, del noto ricercatore internazionale romano Massimo Fratini, dell’ing. Ennio Piccaluga, esperto mondiale delle anomalie intelligenti del Pianeta Marte, e di Berardino Ferrara. L’ingresso sarà gratuito. Il convegno si svolgerà presso il bar-ristorante-pizzeria Quick Break, sulla Statale, prolungamento viale Carlo III a Caprodise, Caserta.