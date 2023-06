È stato l'unico napoletano a salire sul podio del Campionato mondiale per la pizza "american style", una pizza realizzata con i più tradizionali degli ingredienti, pomodoro Sammarzano e mozzarella di bufala campana, ma dalle dimensioni "large", come piace, appunto, al pubblico d'Oltreoceano. Il vincitore è Gennaro Giustiniani, 26 anni, "figlio e nipote d'arte". La pizza, insomma, ce l'ha nel sangue. È cresciuto in pizzeria: fin da piccolo, quando usciva da scuola si precipitava in bottega, dove trovava all'opera il nonno, Gennaro, di cui porta il nome e a cui ha dedicato la vittoria, gli zii, Lello e Rosario e il papà Enzo. Ma era pizzaiolo anche l'altro nonno Arnaldo: insomma, quasi un destino che si è tramutato in passione.

Gennaro lavora oggi fra Napoli e Recale, nella storica pizzeria di famiglia "Capatosta", dove il giovane si trova soprattutto nei fine settimana. Si è, peraltro, aggiudicato il primato, selezionato proprio da una delegazione americana, nel corso della ventesima edizione del Campionato mondiale, promosso dall'Associazione pizzaiuoli napoletani e dal Mulino Caputo. Con la sapiente manualità, acquisita nel corso degli anni, e con l'utilizzo dei prodotti di qualità che sono rigidamente stabiliti dal relativo disciplinare, Gennaro è riuscito a conciliare il gusto e i sapori partenopei con le aspettative e le richieste dei consumatori americani abituati ad altre dimensioni e quantità. Anche per le pizze.