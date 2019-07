Lunedì 22 Luglio 2019, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurato dal ministro per l'Ambiente Sergio Costa un campo di calcio realizzato con 100 tonnellate di pneumatici fuori uso. La cerimonia a Caserta, nel quartiere Vanvitelli. E il ministro ha poi scritto su Facebook: "Molti di voi mi chiedono: "cosa è l'economia circolare". Sembra un concetto astratto, ma è molto semplice. Per ilcampo di calcio di Caserta sono stati utilizzati pneumatici che non sono finiti in discarica o in un inceneritore, o nel peggiore dei casi, in strada diventando magari un rogo. Questa è l'economia circolare. Questo è il modo per valorizzare i nostri rifiuti".