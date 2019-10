Un campo di tiro a volo dell'estensione di circa 7000 metri quadrati è stato sequestrato dai carabinieri forestali a Villa Literno, nel Casertano, per il reato di inquinamento ambientale, che è stato contestato al presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica che gestisce l'impianto. I militari della stazione di Castel Volturno hanno accertato che i pallini di piombo e i piattelli usati per le esercitazioni di tiro a volo finivano all'esterno del perimetro del campo, andando a inquinare il territorio; ovviamente il materiale non veniva recuperato. I carabinieri hanno infatti ispezionato i terreni limitrofi al campo, trovando un'ingente quantità di pallini e piattelli, di contenitori di pallini e altri residui classificati come rifiuti speciali.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 11:31

