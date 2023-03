Partono domani i lavori in via della Repubblica. Ci sarà una nuova vita per l'area che aveva ospitato la fiera settimanale del sabato: sorgerà un campus universitario con tanto di biolago. Il progetto delle nuove strutture dell'Università Vanvitelli si affianca al progetto del Comune di Aversa per il miglioramento del decoro urbano e ambientale del parco San Lorenzo.

Si tratta di un piano chiamato «programma integrato di edilizia residenziale sociale» (Piers) Aversa Smart Living che opera in sinergia con il progetto Biciplan e Ciclovie Urbane finanziato dal Ministero dell'ambiente. È prevista la realizzazione, in diverse fasi, di quattro nuovi edifici e di due parcheggi interrati che si inseriscono all'interno di un disegno di rigenerazione urbana che accoglie le prime indicazioni per rispondere alle esigenze dell'amministrazione comunale relative alla previsione di aree verdi attrezzate con spazi per lo sport e il tempo libero.

Le destinazioni per i nuovi edifici sono quelle di laboratori didattici e di ricerca, di un centro congressi aperto alla cittadinanza e all'accoglimento di luoghi di lavoro per le start-up innovative, di un centro servizi concepito anche come spazio per lo studio e il lavoro informale e, infine, di servizi dipartimentali per studenti e ricercatori. Sono, inoltre, previsti anche due parcheggi interrati e uno a raso. L'area viene divisa in due comparti: un primo, ad ovest, destinato ad Area Campus a gestione universitaria, deputato ad accogliere le quattro strutture universitarie.

Poi c'è un secondo che interessa la parte orientale dell'area di progetto, Area Parco Urbano, che sarà gestito dall'amministrazione comunale e accoglierà un biolago, del verde attrezzato con spazi per lo sport e il tempo libero e un parcheggio a raso all'angolo tra Via della Repubblica e Via Madre Teresa di Calcutta.

A fare da mattatore è il vicesindaco Marco Villano con delega all'Urbanistica e lavori pubblici che annuncia anche la chiusura delle gare per il rifacimento di via Abenavolo, via dell'Archeologia, via Selicelle, via della Repubblica con i lavori che dovrebbero partire entro 30 giorni. L'esponente Dem ci tiene a focalizzare quanto fatto a San Lorenzo, dove è stata abbattuta una vecchia scuola ed è sorta l'ennesima rigenerazione urbana.

«In questo caso - ha dichiarato Villano - avremo il primo cantiere chiuso relativo alla tranche di finanziamento di rigenerazione urbana.

Un cantiere-simbolo perché emblematico di ciò che per noi significa rigenerare. Migliorare la qualità della vita, del vivere quotidiano nel peggior quartiere della città. Come? Con lo sport. È una grande scommessa, in molti credono che quella struttura avrà vita breve perché presto verrà vandalizzata. Io, invece, credo l'esatto contrario e con me i miei compagni di amministrazione, che mi hanno dato fiducia su questo progetto molto ambizioso». «In questi mesi - ha continuato il numero due dell'amministrazione aversana - seguendo il cantiere ho conosciuto tante brave persone residenti in quel quartiere ed è maturata ancora più forte la convinzione che quella scelta è stata scelta giusta e lo vedranno anche gli altri. Ogni volta che andavo lì c'erano tante persone che mi chiedevano di far aggiustare un tombino o un cordolo o una pluviale, tutto ciò denota un'attenzione e un amore dei residenti per il loro quartiere. Un'altra San Lorenzo è possibile. Così come credo che è stata azzeccata anche la scelta dell'intervento del nuovo palazzetto dello sport il rione Borgo».

«L'amministrazione Ferrara con Antonio Massimo ai lavori pubblici ha concluso Villano - hanno cambiato la città con i tanti cantieri aperti e conclusi. Li abbiamo studiati e stiamo provando a fare bene come loro».