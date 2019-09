CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 08:28

Tutto a posto per la Regione Campania, l'ente affidatario del trasporto pubblico locale su gomma. Tutto a posto anche per l'azienda Atc, gestore dei collegamenti tra Sessa Aurunca e Caserta.Ma dall'altro giorno, in pratica in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, risultano sempre più vibranti le proteste dei cittadini dell'alto Casertano che vedono compromesso il loro diritto alla mobilità e a un pubblico servizio degno di questo nome. Dal 2 settembre scorso, infatti, la società di riferimento del trasporto pubblico locale (con sede a Vitulazio) previa autorizzazione della stessa Regione ha soppresso tutti i collegamenti in arrivo e partenza per il capoluogo di provincia (5 le linee interessate) costringendo di conseguenza l'utenza a utilizzare unicamente il trasporto su ferro.