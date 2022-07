Cagnolino intrappolato tra le fiamme: rianimato dai pompieri, è salvo

CASAPULLA - Questo pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta è intervenuta per un incendio di una mansarda in via Mascagni 15 nel comune di Casapulla ed ha salvato un cagnolino già privo di sensi a causa del fumo. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco sono entrati nell'appartamento posto all' ultimo piano di un palazzo spegnendo le fiamme che si erano sviluppate al suo interno e rianimando un cagnolino di razza "bulldog francese" intrappolato nell'incendio e che purtroppo risultava privo di sensi. A questo punto, i Vigili del Fuoco, hanno iniziato una manovra di rianimazione dell'animale utilizzando anche una bombola di aria loro in dotazione riuscendo a salvare l'animale e a consegnarlo alle cure di un veterinario intervenuto su segnalazione della sala operativa del Comando provinciale. Sul posto è intervenuta anche un' autobotte dalla sede centrale del Comando per dare supporto nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. L'azione repentina dei Vigili del Fuoco, oltre a salvare il cagnolino ha evitato che l’incendio si propagasse anche alle strutture limitrofe.

