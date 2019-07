Lunedì 15 Luglio 2019, 13:59

Giancarlo Cangiano è il nuovo presidente di Ise Servizi, la società dell'Interporto Sud Europa che gestisce il terminal intermodale di circa 200mila mq, collegato direttamente allo scalo merci di Marcianise/Maddaloni - tra i più grandi in Italia - attraverso un proprio impianto di presa e consegna.«La posizione geografica privilegiata del terminal e di tutta l'area interportuale, rispetto ai porti di Napoli e Salerno, alla rete ferroviaria e a quella autostradale, rende l'hub intermodale il vero crocevia della logistica tra il Mediterraneo, l'Oriente e l'Europa - dice il manager che ricopre anche la carica di vice president dell'Interporto - Obiettivo del masterplan che presenteremo dopo l'estate è la sinergia tra le piattaforme di Maddaloni-Marcianise e Nola per presentarci sul mercato internazionale come un'unica infrastruttura che consenta alla Campania di diventare il fulcro degli scambi commerciali ma anche di contribuire a ridurre, con il trasporto su ferro, l'impatto ambientale del trasporto su gomma».Il terminal dispone di 11 binari lavorabili, di un'area doganale di temporanea custodia servita da un binario di 450 m e di un'area doganale di circa 1.000 mq di magazzino doganale di tipo «C», mentre l'impianto di presa e consegna, che dispone attualmente di tre binari di manovra, è oggetto di lavori di ampliamento. I servizi offerti, sia agli utenti dell'Interporto che ai clienti esterni, sono svolti con personale e mezzi propri e sono coordinati da Antonio Zuccaro. Tra questi spiccano: manovre ferroviarie IN/OUT e distribuzione carri nei magazzini raccordati dell'Interporto; carico/scarico di carri ferroviari; movimentazione UTI; stuffing/unstuffing UTI; riparazione UTI; gestione diretta delle aree doganali con collegamento telematico con l'Ufficio Dogane di Caserta.