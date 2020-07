I carabinieri forestali hanno sequestrato a San Nicola la Strada, all'interno di un allevamento di pecore e capre, dodici cani che erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie molto critiche; i militari, intervenuti con il personale del servizio veterinario dell'Asl di Caserta, hanno trovato i cani legati con strette catene, che causavano vistose ferite al collo coperte da mosche. Si trattava di esemplari di pastore Maremmano, pastore Belga, pastore Tedesco e pastore del Caucaso, usati a guardia delle pecore.

I carabinieri hanno accertato che anche l'abbeveratoio era tenuto in cattive condizioni igieniche. Per il titolare dell'allevamento è così scattata la denuncia per i reati di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; i cani sono stati trasferiti in una struttura autorizzata, l'Oasi Sabato di Benevento, che li curerà occupandosi del successivo affido, che avverrà su autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA