Canoni idrici arretrati sempre più difficili da riscuotere. Il tribunale di Napoli Nord continua a dare ragione ai vari condomini cittadini che ricorrono alla magistratura per vedere dichiarati prescritti i crediti che il Comune di Aversa affermava di vantare.

I giudici hanno cancellato i presunti debiti, per diverse migliaia di euro, di quattro condomini cittadini difesi dall'avvocato Fabio Roselli. Si tratta di provvedimenti che non potevano non avere ripercussioni politiche. A parlare è una delle consigliere che più ha studiato le questioni di bilancio, Eugenia D'Angelo.

APPROFONDIMENTI Rifiuti, l'ira degli operatori: «Stipendi o subito sciopero» Reggia, 9mila visitatori nella due giorni europea Caserta, alberi a rischio caduta: scatta l'sos monitoraggio

«L'assessore al Bilancio, Francesca Sagliocco, e il dirigente all'Area finanziaria, Gemma Accardo, hanno sempre sostenuto pubblicamente che i crediti da canoni idrici erano certi, liquidi ed esigibili, nonostante non fossero mai stati certificati, come dimostrato dalle note protocollate da gennaio ad aprile 2020. Abbiamo ripetuto fino alla nausea, anche in Consiglio comunale, che parte preponderante di quei crediti erano prescritti e non più esigibili ma il sindaco, insieme ai suoi assessori plenipotenziari, ha preferito avallare la sistematica falsificazione dei bilancio, attestando equilibri inesistenti. Grazie a questi equilibri falsi è stato possibile indire due concorsi per dirigenti, in un Comune privo di impiegati con funzioni istruttorie, tipo le categorie B e C, concorsi che in qualsiasi ente locale in squilibrio finanziario mai avrebbero potuto essere banditi. Ho chiesto la revoca di quei concorsi, viste la delibera della Corte dei Conti e l'adozione del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, ma neanche da questo orecchio il sindaco ha voluto darci ascolto».

«Oggi assistiamo, senza alcuna sorpresa, che la magistratura resetta costantemente - ha continuato l'esponente Dem di opposizione - crediti prescritti e, oltre al danno anche la beffa, condanna l'ente al pagamento delle spese legali, fondi che potrebbero essere utilizzati per rendere migliori e più efficienti servizi ai cittadini. C'è un evidente danno erariale di cui sindaco, assessore al bilancio e dirigente dovranno rispondere: noi faremo la nostra parte perché questo accada».