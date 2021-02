MONDRAGONE - Di lei se ne è parlato già abbastanza. Gaia Di Fusco, 19enne di Mondragone, nel Casertano, da oggi pomeriggio è la nuova allieva della scuola di "Amici di Maria De Filippi", rinomato programma tv in onda sui canali Mediaset e che da anni sforna talenti nel mondo dello spettacolo. Gaia, cantante con una voce da brividi, nei mesi scorsi ha partecipato anche al programma tv condotto da Michelle Hunziker "All Together Now". "Non ci credo, è un sogno", queste le sue prime parole appena le è stato comunicato in diretta di aver ricevuto la maglia d'ingresso alla trasmissione. Mondragone ora già sogna la sua vittoria.

Ultimo aggiornamento: 21:15

