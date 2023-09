Folla, schiamazzi notturni, musica a tutto volume, ma solo da alcuni locali, bicchieri pieni e rifiuti ovunque. Fino alle tre. In alcuni punti anche fino alle quattro. Il primo week-end di settembre, nelle strade della movida, ha lanciato nuovi preoccupanti segnali di ciò che sarà questo mese per i residenti del centro storico. Da via Ferrante a via Vico passando per via Mazzini e via Sant'Agostino. E ancora piazza Margherita, via Maielli, via Mazzocchi, largo Sant'Elena, piazza Gramsci, via Roma, via Gasparri e corso Trieste. Un intero quadrante di città nella morsa della bolgia del sabato sera, spesso ostaggio della calca.

«Siamo molto sfiduciati - fa notare Nino Angelino, residente nel centro storico - qui non cambia mai niente. Ogni fine settimana si ripete lo stesso scenario con il suo corollario di disagi e problemi. E non puoi neanche contestare perché rischi reazioni aggressive, dispetti e ripicche». I cittadini non lamentano soltanto l'inquinamento acustico innescato dalle casse dei locali e dal vociare della folla che si trattiene fino a tarda notte ma anche l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie che ostruiscono il passaggio a chi deve uscire o rientrare nella propria abitazione. «È assurdo - aggiunge Angelino - non siamo liberi di transitare con l'auto. In caso di emergenza avrebbe difficoltà a percorrere questo tratto anche un'ambulanza. Nella mia strada hanno addirittura legato un tavolo con il catenaccio ad un palo di ferro occupando lo spazio anche quando il locale è chiuso creando quindi disagi anche di giorno. E nessuno osa rimuoverlo malgrado sia lì abusivamente».

I residenti invocano poi l'intervento delle pattuglie, i controlli a tappeto e una presenza vigile e costante come accaduto a inizio estate dopo un vertice in Prefettura con il comitato dei cittadini. «Qui nessuno vuole fare guerra alla movida - fa notare Salvatrice Cuscunà, altra residente del centro storico - né contrastare le attività commerciali. Vorremmo soltanto che ci fosse meno degrado e più rispetto per chi vive in queste strade, costretto a subire da anni un malcostume più che evidente. Lo sanno tutti che c'è lo spaccio, così come tutti sanno che ci sono locali che vendono l'alcool ai minori eppure non si interviene. Sarebbe sufficiente un appostamento o una ispezione in borghese il sabato sera per coglierli in flagranza. Anche ieri sera la strada nella quale abito era piena di ragazzini, c'erano tante persone ubriache e c'è stata una gran confusione fino alle 3, poi finalmente ci hanno permesso di recuperare un po' di quiete e di dormire». Poi l'invito alle istituzioni: «Se qualche volta facessero una passeggiata in centro nel week-end avrebbero la possibilità di toccare con mano il degrado morale e sociale esistente e forse si attiverebbero».

E intanto dopo il blitz di venerdì in via Cesare Battisti, la Polizia municipale ha elevato decine di verbali anche in via Ruta, in occasione della fiera bisettimanale, per multare i numerosi veicoli in sosta vietata. Malgrado il parcheggio gratuito sulle strisce blu sia stato esteso per tutto il mese di settembre, tanti automobilisti hanno infatti lasciato il veicolo laddove non era consentito.

«I controlli ripartiranno a breve - è la risposta del vice sindaco e assessore alla movida, Emiliano Casale - sia per effetto delle operazioni interforze con polizia, carabinieri e guardia di finanza, stabiliti nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, sia sul fronte delle attività produttive. Stiamo programmando infatti sopralluoghi a tappeto per verificare il rispetto delle regole legate alla somministrazione e all'occupazione di suolo pubblico».Altra nota dolente quella legata ai rifiuti prodotti durante la movida. Lo spettacolo al quale si assiste la domenica mattina in centro è pietoso. Scaglie di vetro, bottiglie, lattine, bicchieri e cannucce in plastica, avanzi di cibo, carta unta, cicche di sigarette. Gettati in mezzo alla strada, accantonati nei vasi e nelle fioriere, lasciati sui davanzali delle finestre. Sono i resti della movida fuori controllo. La società che gestisce la raccolta rifiuti ha fatto sapere di essere costretta a impiegare il triplo del personale per spazzare via gli eccessi del sabato sera.